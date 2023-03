Caminhão carregado de cimento se envolve em acidente em Águas Claras

Um acidente envolvendo um caminhão com carga de cimento interditou de forma parcial a Rua Celika Nogueira no bairro de Águas Claras, na noite desta quinta-feira, 2. O motorista do veículo não foi identificado e não há registro de feridos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado por volta das 18h30.

Um guincho do órgão ainda está no local para remover o veículo de grande porte. O trânsito chegou a ficar lento na região, mas já foi normalizado e segue tranquilo, segundo a Transalvador.