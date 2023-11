Caminhão desgovernado atravessa Av. Vasco da Gama e atinge carro | A TARDE

Duas pessoas ficaram presas dentro de um carro que foi atingido por um caminhão desgovernado na manhã desta sexta-feira, 24, na Avenida Vasco da Gama, uma das mais movimentadas de Salvador. De acordo com testemunhas, o caminhão descia a ladeira quando teria perdido freio e atravessou a via. Um veículo de passeio que passava terminou sendo atingido na lateral.

Duas pessoas que estavam dentro carro, motorista e passageiro, sofreram ferimentos. Populares que passavam no momento do acidente ajudaram no resgate até a chegada da equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência. Eles foram levado para a emergência do Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde não foi informado

O carro ficou completamente destruído. O motorista do caminhão não teria sofrido ferimentos. O acidente provou um longo congestionamento na avenida, no sentido Rio Vermelho. Como o acidente deixou vítimas, uma perícia deverá ser feita no caminhão para determinar as causas do acidente.