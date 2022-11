Caminhonete pega fogo na Avenida Paralela

Uma caminhonete pegou fogo na Avenida Paralela, em Salvador, no início da tarde deste sábado, 12. O incêndio ocorreu peróximo ao Bairro da Paz e deixou trânsito congestionado no sentido Estação Aeroporto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e contiveram as chamas. Em contato com o Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o trânsito já voltou ao normal.

Vídeos mostram que o carro ficou totalmente destruído. Não há informações sobre o que causou o incêndio.

null Reprodução | Cidadão Repórter via Whatsapp