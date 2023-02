Cantor Lincoln Senna é internado em estado grave na UTI

O cantor Lincoln Senna, ex-vocalista da banda “Duas Medidas”, foi internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital São Rafael, na noite desta quinta-feira, 23, com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo.

De acordo com a assessoria do artista, ele também apresenta febre e secreção nasal escurecida, além de sinais de infecção respiratória alta, associada à presença de pneumomediastino posterior.

Com isso, a unidade de saúde orientou o internamento na UTI para observação clínica. No momento, o cantor está melhor, sem novos picos de febre e com padrão respiratório confortável. A assessoria ainda informou que é necessário que Lincoln fique em repouso para evitar evolução do quadro infeccioso e permitir a plena recuperação.

Os dois shows que seriam realizados neste fim de semana, em Belo Campo e Barra do Mendes, nointerior da Bahia, foram cancelados.

Carnaval

Desde o Furdunço, no dia 12 de fevereiro, o cantor fez um total de 16 apresentações em diferentes locais no estado e vários desfiles no carnaval da capital baiana.



Já na última segunda-feira, 20, ele precisou cancelar dois shows durante o carnaval, depois que o ônibus em que ele e a equipe viajavam quebrou. O incidente comprometeu a logística de chegada no circuito Osmar (Campo Grande). “A produção realizou todos os esforços possíveis para fazer o desfile acontecer, mas ficou inviável”, informou a assessoria na ocasião.