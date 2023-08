Cão da raça pitbull ataca idosa de 74 anos na Federação

Uma idosa sofreu ferimentos pelo corpo após sofrer um ataque de um cão da raça pitbull na manhã desta sexta-feira, 04, em Salvador. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Elzelita de Araújo, de 74 anos, passava pela rua Mãe Menininha do Gantois, no bairro da Federação, quando terminou sendo surpreendida pelo cachorro.

O animal só teria parado de atacar a vítima após a chegada de moradores. A idosa sofreu graves ferimentos nas pernas. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) no local e, logo em seguida, precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde para ser medicada.

O proprietário do animal seria um morador da rua. Não foi informado para onde o cão foi levado. A informação é que ele já teria atacado outras pessoas no bairro.