Capital é sede de evento sobre políticas públicas de segurança

A capital baiana recebeu, ontem, a 13ª Semana da Segurança Cidadã e Justiça, que reuniu representantes de diferentes países da América Latina e Caribe no Wish Hotel Bahia, Campo Grande, para trocar experiências e boas práticas de políticas públicas de segurança e Justiça.

A capital baiana sediou a segunda etapa do evento que começou, na segunda-feira passada, em Brasília. Promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é considerado o maior evento do tema na América Latina e Caribe.

“Estamos aproveitando para escutar sobre inovações para pensar o processo de novas tecnologias para redução da violência sobre acolhimento e oportunidades para populações mais vulneráveis, além de formas de monitoramento”, afirma Trícia Calmon, superintendente de apoio e defesa aos direitos humanos da SJDH.

Hoje, às 9h, com o painel “Instituições e comunidade: construindo convivência e confiança cidadã” sobre promoção de efeitos positivos do relacionamento entre a polícia e os cidadãos.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira