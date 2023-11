Captura de fugitivos do presídio é prioridade, diz Werner | A TARDE

“Tem equipes das polícias civil e militar nas ruas, no encalço, para que possamos localizar e capturar esses foragidos”, afirmou o Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, na tarde desta segunda-feira, 23, sobre os sete fugitivos que escaparam do Complexo Penitenciário Lemos Brito (PLB), na Mata Escura, no último sábado, 21. Um deles morreu em uma operação em Candeias também nesta segunda.

A confirmação das ações ocorreu durante coletiva para apresentação dos indicadores do sistema de reconhecimento facial da secretaria, que já auxiliou na captura de mil foragidos da justiça.

Na ocasião, o chefe da pasta de segurança aproveitou para agradecer a população e lembrou. “A população vem nos dando muitas informações através do disque denúncia (181). Garantimos o anonimato e já temos recebido diversas informações que farão com que nós cheguemos cada vez mais rápido nos fugitivos”, completou.

Em um mês, esse é o segundo caso de fuga que acontece no complexo da Mata Escura, na capital baiana. No último dia 23 de setembro, outros três detentos fugiram de uma das unidades do complexo.

Na situação, a Secretaria Especial de Administração Penitenciária (SEAP), informou que uma sindicância seria aberta para apurar o caso.

Questionado pelo Portal A TARDE sobre os trabalhos realizados pela SSP-BA para combater o tipo de prática, o secretário disse que a Secretaria de Segurança Pública vem trabalhando de forma integrada com a SEAP, “que tem realizado diversas ações e operações nas unidades prisionais na capital e no interior do estado. “Estamos apoiando ela com equipes especializadas, na realização de revistas, e a Polícia Civil, com as investigações em andamento, e realizando buscas pontuais em alvos prioritários que se encontram no sistema prisional”.

O secretário finalizou dizendo que “deseja e irá fortalecer as ações para que possam evitar as ocorrências dessa natureza”.