Caravana Federativa inicia ações em Salvador

Com o objetivo de divulgar e esclarecer os serviços dos ministérios do Governo Federal para os gestores municipais levarem para a população, além de auxiliar na interlocução com as prefeituras sem precisar ir a Brasília, a Caravana Federativa está sendo realizada pela primeira vez, iniciando em Salvador em direção aos outros estados, entre esta quinta-feira, 24, e sexta-feira, 25, na Área Verde em frente a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A iniciativa também visa facilitar a adesão aos programas sociais e serviços de direitos humanos.

Os técnicos de todas as secretarias das pastas estão à disposição dos representantes municipais para tirar dúvidas e oferecer as informações acerca dos serviços realizados. A ação, coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, tem como estratégia a participação, a interação e a articulação institucional, abrindo um canal permanente de diálogo com estados, distrito federal e municípios.

Dentre os projetos, as ações e as políticas públicas que estão sendo apresentadas, os serviços do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) chamam a atenção pela relevância social nos municípios baianos, inclusive em Salvador, como: as políticas para atendimento à população em situação de rua; o funcionamento do Disque 100, serviço gerido pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos; a participação social por meio das conferências estaduais e municipais; e o EquipaMais DH, programa de equipagem dos conselhos que integram o Ministério.

Em relação ao Disque 100, serviço destinado às denúncias das violações de Direitos Humanos, especialmente das populações em situação de vulnerabilidade social, foram realizadas 244.717 no país, 12.686 na Bahia e 3.498 apenas em Salvador durante o primeiro semestre deste ano. Além disso, o programa informa e orienta acerca dos direitos humanos, analisando e encaminhando as denúncias aos órgãos competentes.

Com 80.564 violações ao todo no estado, as denúncias mais realizadas em 2023 foram: violência contra a criança ou o adolescente, com 5.119; violência contra a mulher, com 3.706 denúncias; violência contra pessoa idosa, com 2.734; violência contra a pessoa com deficiência, com 1.802; violência contra o cidadão, a família ou a comunidade, com 1.08; violência contra população LGBTQIA+, com 202; violência contra a pessoa em restrição de liberdade, com 96; e violência contra a pessoa em situação de rua, com 50.

Além de programas sociais famosos como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, outros destaques foram as informações sobre a próxima eleição dos Conselheiros Tutelares (CT), que será realizada em 1º de outubro em todo o território nacional. A gestora do CadÚnico de Caculé, no Sertão Produtivo, Elizabeth Gomes, foi na sala do MDHC antes da pasta diretamente ligada a sua no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para conhecer e saber mais sobre os serviços e os equipamentos, além de aproveitar para tirar dúvidas do setor responsável das próximas eleições do CT.

“Viemos ver o que podiam nos oferecer para que possamos melhorar o serviço que já prestamos para a população. Foi muito importante porque tiraram muitas dúvidas, principalmente em relação ao CT porque é um órgão meio independente ao mesmo tempo que não sabemos quem coordena. Neste sentido, mostraram que os municípios têm o poder de gerenciar e fiscalizar. As conversas abriram muitos caminhos para o Conselho da Criança e do Adolescente e na abertura de novos conselhos”, afirma Elizabeth

Articulação institucional com as prefeituras

Com o público-alvo da ação sendo os prefeitos e demais gestores municipais e de convênios, a Caravana Federativa Bahia está ofertando atendimentos e painéis de diferentes ministérios de forma que melhore a articulação institucional com as prefeituras sem a necessidade da ida a Brasília. Essa é a primeira vez que o Governo Federal move esforços com todas as 34 pastas de uma só vez para dialogar, segundo a organização da Caravana, que prevê cerca de 250 prefeitos e servidores municipais.

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues esteve nas solenidades de abertura e encerramento e comentou a importância da ação. “Nem sempre a arrecadação e a receita acompanha os gastos do município. A União termina sendo o ente mais forte com a saúde financeira federal. As marchas dos prefeitos a Brasília sempre apontam as preocupações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Essas caravanas caem na hora certa para os ministérios escutarem as demandas reais do dia a dia dos prefeitos”, pontua.

O prefeito de São Domingos, Ilario Carneiro, comenta que a principal demanda buscada é por alguma ação para a recomposição do FPM, que houve uma queda entre os meses de julho e agosto, preocupando os gestores de cidades com baixa população, como o munícipio da região do sisal. Explicando a importância do relacionamento e as dificuldades de cada um em se planejar com os recursos, elogia a ação.

“Normalmente, vamos para Brasília resolver pendências técnicas. Nossa expectativa é que possamos resolver todas aqui. O Governo Federal trouxe para cá de forma que os municípios possam resolver suas demandas, inclusive São Domingos. É muito importante. A Bahia sempre saindo na frente como em tudo.”, comenta Ilário.

Já o prefeito de Capim Grosso e presidente do Consórcio da Bacia do Jacuípe, Sinvaldo Rios, comemorou o fato de ter começado pela Bahia. “Tudo começou por aqui. Então, o presidente Lula, por essa visão e pela relação muito próxima com a Bahia, entende que o estado responde muito bem tudo que provoca. É uma aproximação muito importante em trazer Brasília para os estados, especificamente Bahia. Pela proximidade, conseguimos trazer os secretários e as secretárias, que passam a ter estes entendimentos. Para Brasília, você não consegue leva-los porque as despesas são altas”, explica.

Sobre as demandas principais, conta que são sempre educação e saúde, discutindo com os secretários e os técnicos das pastas que os projetos foram cadastrados, além de programas de ação social e esporte. “De qualquer sorte, no meu caso não temos tantas demandas porque os projetos estavam redondinhos. Mas, alguns prefeitos estão tendo a oportunidade de analisar os projetos cadastrados para resolver pendências”, relata.