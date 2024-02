Carnaval terá testagem de ISTs e distribuição de preservativos | A TARDE

O Carnaval de Salvador vai receber testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em estandes em circuitos da capital baiana e em Porto Seguro, além disso, a distribuição de 1 milhão de preservativos. A ação é promovida por meio da Secretaria da Saúde de Estado (Sesab).

Em Salvador, os postos de testagem serão montados na Av. Milton Santos, em Ondina, e na Av. Centenário, na Barra e, em Porto Seguro, na Passarela do Descobrimento. Cada estande terá a capacidade de realizar 1 mil testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais por dia.

Em caso de resultado positivo, a pessoa terá a assistência social no posto e já sairá do circuito com encaminhamento médico. A novidade de 2024 é que, em caso positivo de sífilis, o tratamento já será iniciado no estande, com a aplicação de penicilina benzatina.

Os postos contarão também com preservativos à disposição do público e material informativo sobre ISTs. A campanha não se limita aos estandes. Tanto os preservativos como o informe serão distribuídos nos circuitos do Carnaval.