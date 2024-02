CarnavAU PET tem  adoção e desfile de fantasias | A TARDE

O Shopping Bela Vista se tornou, ontem, palco de um evento que uniu a alegria do Carnaval com a solidariedade pela causa animal. A Ressaca do CarnavAU do Bela, contou com uma Feira de Adoção em parceria com o projeto Adote um Lovinho, seguida pelo tradicional desfile de cachorros fantasiados.

Desde as 10 horas da manhã, a entrada principal do Shopping Bela Vista foi transformada em um paraíso para os amantes de animais, com a presença de 20 cachorros filhotes e adultos, todos prontos para encontrar um lar amoroso. Em parceria com o projeto Adote um Lovinho, a feira de adoção ofereceu aos visitantes a oportunidade não apenas de encontrar um novo companheiro de quatro patas, mas também de contribuir para a conscientização sobre a importância da adoção responsável e proteção animal.

Ações de marketing

Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, compartilha que o Bela Vista é voltado para famílias, então são realizadas ações do gênero em datas temáticas. O CarnavAU Pet é realizado desde o ano passado, com a receptividade do público. “Todos se divertiram muito, houve uma adesão das pessoas, tanto quem tem pet quanto quem não tem, todos curtiram bastante", enfatiza Juliana. Ela ressalta a importância de eventos como esse para garantir mais visibilidade para os abrigos devido ao alto número de animais carentes.

Apesar dos esforços, apenas um dos 20 cachorros disponíveis para adoção foi adotado durante o evento. Marcela, organizadora do projeto Adote um Lovinho, compartilhou sua preocupação: "As pessoas têm uma grande resistência em adotar animais adultos, principalmente os com a pelagem preta. Existe um preconceito, uma crença limitadora das pessoas de pensar que o animal adulto não vai se acostumar a uma casa, a uma família ou que animais pretos trazem má sorte”.

O ponto alto do evento foi o desfile de CarnavAU, que começou às 16 horas. Tutores de pets fantasiados desfilaram pelo shopping, celebrando o amor pelos animais. Uma das protetoras que desfilou com os pets, expressa os motivos por trás da escolha da fantasia: “O tema é Havaí, porque eles adoram tomar banho no chuveiro comigo lá no fundo de casa. Então, vivemos constantemente “na praia” né? (Risos)”. Além do colar havaiano, Billy e Doguinho vestem cuecas box.

A adoção de um filhote foi uma conquista significativa para a equipe do Adote um Lovinho e para o cachorrinho que terá um novo lar. Fernanda Fonseca, responsável pela adoção, compartilhou sua experiência: "É a primeira vez que adoto em um evento como esse e gostei bastante. Esses eventos de adoção devem ser bastante divulgados, para que se crie consciência sobre a importância de não comprar e sim adotar, mas com responsabilidade”. Além do novo animalzinho, Fernanda já havia adotado 2 cachorros, 5 gatos e 1 coelho, e acredita que a adaptação será tranquila.

Quem não tiver conseguido comparecer ao evento pode entrar em contato com o projeto pelo instagram @adoteumlovinho, onde existem cerca de cinquenta animais aguardando por um lar, todos devidamente vacinados e vermifugados antes de chegar ao novo tutor. Marcela recomenda que quem tiver limitações de espaço deve adotar um pet já adulto pois o tamanho e o temperamento já estão definidos, o que evita um abandono futuro do animal. Além disso, antes de adotar um novo parceiro para vida, faz um alerta: “Não pode só ser movido pelo impulso do amor, é preciso ter responsabilidade afetiva e financeira. O animal é uma vida que vai durar de quinze a vinte anos e exige atenção e custos, deve-se pensar se cabe na sua vida, mais um ser vivo”.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre