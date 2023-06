Carro colide em poste e deixa um ferido na Av. Gal Costa; Vídeo

Uma pessoa, ainda não identificada, ficou ferida, após colidir o carro em um poste, na tarde desta segunda-feira, 5, na Avenida Gal Costa, em Salvador.

De acordo com informações da Transalvador, a ocorrência foi registrada por volta de 14h10 e o trânsito ficou lento no sentido Avenida Paralela. Não há confirmação sobre o que teria provocado o acidente, mas uma viatura esteve no local para acompanhar a ocorrência.

Ainda conforme o órgão de trânsito, das 7h de hoje, até o momento, foram registrados dois acidentes, sem vítimas.

Veja vídeo abaixo:

null Reprodução | Redes Sociais