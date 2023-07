Carro derrapa e bate na entrada do túnel da Avenida Gal Costa

Um veículo de passeio, modelo Duster, bateu em um dos túneis que liga as avenidas Gal Costa e Pinto de Aguiar, na tarde desta terça-feira, 4, em Salvador. Com a colisão, o carro, que seguia sentido orla, ficou parcialmente destruído na parte frontal e chegou a pegar fogo no motor.

De acordo com informações da Transalvador, o acidente aconteceu após o motorista derrapar na pista, o que resultou na colisão em uma das placas de sinalização da via. No entanto, não houve feridos e as chamas foram contidas.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito esteve no local para acompanhar a ocorrência e fazer a remoção do veículo.

Veja vídeo abaixo:

null Reprodução / Redes Sociais