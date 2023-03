Carro desgovernado desce ladeira de ré e atinge veículos em Amaralina

Um carro desgovernado atingiu cinco veículos nesta quarta-feira, 1º, na rua Jânio Quadros, no bairro de Amaralina, em Salvador. Segundo a Transalvador, não houve feridos.

O órgão de trânsito informou que o carro desceu a ladeira próxima ao supermercado Atakadão Atakarejo na marcha ré e bateu com os outros veículos. A frente dos carros ficou destruída com a batida e um deles teve para-choque e o parte do capô arrancados.

De acordo com a Transalvador, os veículos serão retirados da via pelos proprietários. Não há informações das causas do acidente.