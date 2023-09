Carro fica bastante danificado após bater em ônibus em Itapuã; veja

Um ônibus coletivo e um carro colidiram no bairro de Itapuã, em Salvador, na tarde desta quarta-feira,13, próximo ao monumento da Sereia. De acordo com imagens recebidas pelo Portal A TARDE, o veículo ficou bastante danificado, mas não houve feridos. Passageiros do ônibus foram vistos desembarcando sem qualquer ferimento.

Segundo informações preliminares, o trânsito na região ficou intenso, mas a via não foi interditada. A equipe de reportagem procurou a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), que informou não ter registro do acidente no sistema.

Assista:

Imagem mostra a porta do motorista bem danificada Reprodução