Casa de Yemanjá é arrombada e alvo de vandalismo | A TARDE

Dois meses antes dos festejos da tradicional Festa de Yemanjá, realizada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, a Casa de Yemanjá foi alvo de vandalismo, na madrugada desta quarta-feira, 20. O imóvel, que também fica no boêmio bairro da capital baiana, foi arrombado e os objetos revirados pelos criminosos.

Ainda não há informações se os responsáveis pelo arrombamento conseguiram levar algum objeto. O cofre, que fica dentro da Casa de Yemanjá, não foi arrombado.

As primeiras informações dão conta que ao menos três boxes de comerciantes que vendem peixes também foram arrombados. Assim como, os criminosos também tentaram arrombar a Igreja de Santana, que fica ao lado da Casa de Yemanjá,

Objetos foram revirados | Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE