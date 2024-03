Casal de adolescentes é apreendido e suspeito morre em ações policiais | A TARDE

Um casal de adolescentes foi apreendido e um homem foi preso durante duas ocorrências, no domingo, 25, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Dois coletes balísticos, além de uma arma de fogo e drogas foram apreendidos pelos policiais da 49ª CIPM.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a primeira apreensão ocorreu no início da manhã na localidade conhecida como Vila Verde. Os pms foram acionados para averiguar a informação de homens armados na Travessa Ipê Amarelo. Com a chegada dos policiais, os criminosos efetuaram disparos. Houve revide. Com um suspeito, ferido durante o confronto e não resistindo aos ferimentos, foram encontrados uma espingarda calibre 12, 150 porções de maconha, 70 pinos de cocaína, um colete, uma bomba caseira e um blusão camuflado.

Já a segunda apreensão ocorreu quando os militares, durante incursões na localidade conhecida como Baixinha de São Cristóvão, avistaram um casal de adolescentes, sendo que um deles vestia um colete balístico. Com os dois, foram ainda encontrados 76 pinos de cocaína, 37 porções de maconha, frascos para fracionamento e comercialização de entorpecentes e uma máquina de cartão de crédito.

Em ambos os casos, todo o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil para a adoção de todas as providências pertinentes.