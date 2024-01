Casas lotéricas registram longas filas para apostas da Mega da Virada | A TARDE

Dois dias antes do encerramento das apostas da Mega da Virada, baianos lotam casas lotéricas nesta sexta-feira, 29, para depositarem a sua sorte no concurso. Neste ano, o valor do prêmio pago é de R$ 570 milhões, considerado recorde.

Nesta manhã, o estabelecimento que fica localizado no bairro Jardim Cruzeiro, localizado na zona da Cidade Baixa, abriu as portas por volta das 7h30. Antes da abertura da loja, já havia uma gente formando fila no local.

As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro, e podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h.

Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha. A aposta simples com seis números custa R$ 5.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 10 é o que mais marcou presença nos sorteios. A dezena já apareceu, até agora, em cinco edições da loteria. Na sequência, vem o número 5, com quatro aparições.