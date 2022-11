Caso Sáttia: Justiça absolve acusado de tentativa de feminicídio

A justiça baiana absolveu o médico Rodolfo Cordeiro Lucas, réu no caso da tentativa de feminicídio contra Sattia Lorena Patrocínio Aleixo, ocorrido em 20 de julho do ano passado. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia nesta quinta-feira, 17, ao Portal A TARDE.

Segundo o TJ-BA, a sentença foi decretada pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri.

O médico Rodolgo chegou a ser preso em flagrante, quando sua ex-companheira caiu do 5° andar do prédio após uma briga com ele. Os dois residiam em um condomínio no bairro da Armação. Pouco depois, ele foi solto por determinação da Justiça.

Sáttia chegou a ficar por um período em coma induzido até se recuperar e prestar depoimento quase um mês depois. Conforme as informações da época, o impacto da queda foi tão forte que comprometeu parte da memória dela.

Em agosto do ano passado, ele foi denunciado pelo pelo Ministério Público (MP-BA). O documento foi recebido pela Justiça da Bahia, que aceitou e tornou o médico réu no caso.

A denúncia dizia que, por volta das 0h30, do dia 20 de julho, Rodolfo, após agredir fisicamente Sattia Lorena, empurrou-a na direção da janela do quarto do casal do apartamento onde viviam. O imóvel fica no 5º andar do Edifício Serra do Mar, no bairro de Armação.