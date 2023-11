Celebração do título do Vitória na Barra termina sem crimes graves | A TARDE

Os festejos do acesso do Vitória à série A do Campeonato Brasileiro, celebrado na tarde do domingo, 19, o Farol da Barra, foram encerrados sem registro de morte violenta ou qualquer outro tipo de crime violento, segundo a Polícia Militar.

“Garantimos que a celebração dos torcedores acontecesse em paz e sem nenhum registro de Crime Violento Letal Intencional”, destacou o coronel Ricardo Passos, comandante do CPRC-A.

Por volta das 17h, um torcedor informou a uma guarnição da Coppa que havia sido agredido e teve o seu celular roubado por quatro suspeitos. Rondas foram realizadas e rapidamente um dos homens foi identificado pela vítima e, após abordagem, o aparelho foi encontrado.



Ele foi levado para a 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra. Segundo a delegada Joana Angélica, plantonista da unidade, o homem de 41 anos foi autuado pelo crime de roubo.

“Ele já possui passagem por crimes contra o patrimônio e ficará sob custódia à disposição da Justiça. Após a formalização da ocorrência devolvemos o aparelho para a vítima”, disse.

Ainda segundo a delegada, ao longo de todo o evento foram registradas oito ocorrências por furto.

Trezentos policiais militares foram mobilizados para garantir a segurança do torcedor rubro-negro. Toda a festa foi monitorada com o apoio dos recursos tecnológicos da SSP, através de câmeras de videomonitoramento e do Sistema de Reconhecimento Facial, além de aeronaves não tripuladas (Drones) da PM.