Cerca de 200 kg de maconha e armas são apreendidas em Salvador

Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um imóvel nesta segunda-feira, 31, na praia do Cantagalo, em Salvador. Conforme a Polícia Civil, o local era usado como laboratório de drogas por um grupo com suspeita de envolvimento na morte do investigador da Polícia Civil, Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos.

A ação foi realizada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), em conjunto com a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). No imóvel, ainda foram apreendidas cocaína, crack, balanças de precisão, munições de armas distintas, uma carabina calibre 12 e um revólver 9 milímetros.

Ainda de acordo com a polícia, a casa tinha uma fachada de bar e a droga estava escondida na laje próxima a caixa d'água. O diretor do Draco, Arthur Gallas, informou que os suspeitos cortavam a droga em tijolos, com o uso de uma máquina industrial. Além disso, eles fabricavam porções menores, que eram comercializadas na região.

Morte do investigador

Um investigador da Polícia Civil morreu durante uma troca de tiros neste domingo, 23, no bairro da Calçada, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o agente, identificado como Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos, era lotado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

O investigador tinha saído da unidade, acompanhado de outro policial, quando viu três homens com atitudes suspeitas na Rua Nilo Peçanha. Durante a abordagem, houve uma troca de tiros e ele foi atingido no tórax e braço esquerdo. Fábio foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.