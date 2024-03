Ciclone oceânico altera o tempo na capital e faixa do interior | A TARDE

A semana começou trazendo chuva para a capital baiana e boa parte do interior do Estado. Salvador amanheceu ontem com muita chuva, o que gerou pontos de alagamento em alguns bairros. Segundo a Defesa Civil (Codesal), nas últimas 24 horas os bairros mais afetados pela chuva foram a Chapada do Rio Vermelho, Ondina, Pituba e Parque da Cidade.

A meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria informou que a média de chuva esperada para março é de 147,3 mm e falou da causa da mudança no clima em Salvador: “As chuvas se dão por conta de um vórtice ciclônico, uma formação de um canal de umidade relacionado a baixa pressão nos oceanos que atravessa todo o Estado.” Na Bahia, as cidades mais atingidas nas últimas 24 horas foram Caravelas com 115,2 mm, e Ilhéus com cerca de 43 mm. Em Salvador, o esperado pluviométrico para o mês de março é de 147 mm.

Ocorrências

Com as chuvas, a Codesal registrou nas últimas 24 horas, 9 ocorrências de deslizamentos de terra, 15 ameaças de deslizamento e 12 ameaças de desabamento. Segundo a previsão do INMET, as chuvas permanecem hoje, com menos intensidade e a partir de amanhã o sol volta a aparecer gradativamente, intercalando sol e chuva.

Já na próxima quinta-feira, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fraca a moderadas, a qualquer hora do dia. Entre sexta-feira a domingo, a previsão é de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 24 °C em mínima e 32 °C em máxima.

