Cobra invade clínica médica e é resgatada pela polícia

Uma cobra invadiu uma clínica médica, na manhã desta quarta-feira, 26, no bairro de Ondina, em Salvador. A Polícia Militar precisou ser acionada para realizar o resgate do animal.

Após a captura, a cobra foi conduzida para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), onde passará por cuidados veterinários.

De acordo com a PM, a cobra é da espécie Jiboia e no momento da captura estava em uma área do arquivo de prontuários.