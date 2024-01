Codecon notifica 15 estabelecimentos em Salvador | A TARDE

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) notificou 15 dos 152 estabelecimentos vistoriados por inúmeras infrações após uma semana de fiscalização durante a Operação Natal.

Foram encontrados produtos fora do prazo de validade, falta de informações com clareza e ausência de etiqueta de preço.

Os estabelecimentos têm agora 20 dias para corrigir as irregularidades, e em caso de reincidência, as multas podem variar de R$900,00 a R$9 milhões.

De acordo com o diretor-geral da Codecon, Zilton Netto, existe a necessidade de atenção por parte dos consumidores.

“Intensificamos nossas ações em estabelecimentos movimentados nesta temporada, como lojas de roupas, chocolaterias, cosméticos e perfumarias. No entanto, é crucial que os consumidores estejam atentos às condições dos produtos, validade, informações sobre ingredientes em alimentos e à emissão da nota fiscal, que é o comprovante da compra. Além disso, observar a política de troca dos estabelecimentos”, alertou.

Além das lojas de roupas, calçados, perfumarias e presentes em geral, os agentes da Codecon também vistoriaram o comércio próximo à vila natalina municipal para garantir que os consumidores soteropolitanos e os turistas aproveitem as festividades da melhor forma em 2023.

Após a finalização da Operação Natal, os consumidores podem reportar irregularidades pelos canais oficiais, como o Aplicativo Codecon Mobile, o Aplicativo Fala Salvador, o site (www.codecon.salvador.ba.gov.br), o portal do Fala Salvador (www.falasalvador.ba.gov.br ) ou por intermédio da Central de Atendimento Disque Salvador no número 156.

A Central Municipal de Atendimento ao Consumidor não vai funcionar no feriado do próxima segunda-feira, 25, porém retorna na terça-feira, 26, com atendimento das 8h às 17h, na Rua Chile, centro da capital baiana.