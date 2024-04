Codesal aciona 14 sirenes instaladas em áreas de risco em Salvador | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), seguindo protocolo do Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC), acionou as 14 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme instaladas em 14 áreas de risco prioritárias. As sirenes são acionadas quando são registradas chuvas fortes acima de 150 mm em 72 horas.

As localidades afeadas são: Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.

Os moradores naquelas comunidades foram conduzidos a uma unidade de acolhimento localizada em escola do município, onde ficam abrigadas ate a cessação do risco.

"As pessoas devem ficar atentas, procurar sair de suas casas ao menor sinal de risco, buscar abrigo em locais seguros, mesmo que a intensidade da chuva se reduza. O solo continua bastante encharcado e é grande o risco de deslizamento", alerta o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Acumulados de chuva

Nos primeiros sete dias de abril, o segundo mês mais chuvoso na capital baiana, já foram registrados em alguns bairros de Salvador, expressivos acumulados de chuvas superior a média histórica de todo o mês- 284,9mm. Entre estes bairros, estão Liberdade Vila Sabia (308mm), Calçada (306,6mm), Pituba - Parque da Cidade (293,8mm) e Bom Juá (291,8mm).