Coelba mobiliza mais de 3 mil servidores para atendimento após chuvas | A TARDE

A Neoenergia Coelba mobilizou cerca de 3 mil profissionais de campo para atender ocorrências relacionadas às fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram várias cidades da Bahia desde a última terça-feira, 19.

Segundo a empresa, o número de profissionais representa um aumento superior a 300% em comparação à operação diária. A mobilização conta com técnicos, engenheiros e eletricistas com o objetivo de restabelecer áreas afetadas com maior velocidade.

O volume de equipes seguirá reforçado até que haja a normalização da situação.

Ainda de acordo com a Coelba, a empresa está em contato permanente com coordenadorias de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além do monitoramento das condições climáticas.

Para a comunicação em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes devem entrar em contato com a distribuidora por meio do número 116 e Whatsapp (71 3370-6350).

