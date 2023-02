Colisão entre balsas deixa passageiro ferido em Porto Seguro

Nesta segunda-feira, 27, a Marinha Brasileira, por meio da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro), informou sobre uma colisão que ocorreu entre as balsas Laguna II e Santa Cruz, durante a navegação de travessia entre Porto Seguro e Arraial D’Ajuda.

De acordo com o comunicado, logo que tomou conhecimento, uma equipe de Inspeção Naval (IN) da DelPSEguro se dirigiu ao local para saber mais informações e prestar o auxílio necessário.

Um passageiro ficou levemente ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

As embarcações sofreram algumas destruições, mas não houve registro de poluição hídrica.

A DelPSEguro ainda informou que vai ser instaurado um procedimento para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidade sobre o acidente.

Quando for concluído o procedimento e for cumpridos as formalidades legais, os documentos vão ser encaminhados ao Tribunal Marítimo.