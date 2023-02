Comissário gritou 'feito o Pavarotti' para separar briga em voo

Um dos comissários de bordo que estava no voo onde aconteceu a briga entre passageiros que viralizou na internet, na quinta-feira, 2, revelou ter gritado que nem o famoso tenor Luciano Pavarotti, na tentativa de acabar com a confusão dentro do avião que saía de Salvador.

"Foram dez minutos para conter [as famílias] até uma hora que eu gritei. Eu usei o tenor que eu aprendi no coral da igreja. Entendeu? Eu gritei feito um tenor, feito o Pavarotti. Graças a Deus, deu tudo certo", contou em um áudio divulgado pelo portal g1.

Nele, o funcionário ainda revela o que teria motivado a briga entre os integrantes de duas famílias que viajavam da capital baiana com destino à Congonhas, em São Paulo. "Toda essa confusão aí começou por conta de uma passageira que não teve empatia com outra passageira que tinha um filho com deficiência. O menino estava sentado na poltrona dela, na fox [assento da janela]. Eu já estava fazendo o fechamento das portas quando vi as duas se estapeando, na fileira 20", explicou.

O homem ainda conta que tentou ficar entre as famílias para evitar o conflito. "Fui correndo e já me enfiei no meio das duas. Só que o que acontece? Uma família tinha cinco pessoas e a outra família tinha dez. E as duas famílias começaram a se estapear, começaram a se xingar e eu gritava."

Em nota, a GOL informa "que a cena do vídeo que circula nas redes sociais aconteceu antes da decolagem do voo G3 1659 desta quinta-feira, 2, entre Salvador (SSA) e Congonhas (CGH), em São Paulo. As pessoas envolvidas que protagonizaram a cena de agressão foram desembarcadas e não seguiram viagem. A Companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL". Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

null Redes Sociais