Concurso de quadrilhas juninas é marcado por denúncia de agressão

O XIV Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas da Bahia, que teve a final no último domingo, 11, e que contou com a participação de 10 quadrilhas do Grupo Especial, teve como vencedora a quadrilha Cia da Ilha.

De acordo com um vídeo publicado nas redes sociais da "quadrilheira sincera", o diretor de produção da Cia da Ilha, identificado como Emerson, teria agredido um dos integrantes da quadrilha Forró do ABC.

A quadrilha Forró do ABC utilizou as redes sociais para emitir uma nota de repúdio sobre o caso ocorrido. "Não podemos silenciar diante de mais um dia de horror e , para além de não silenciar, não vamos justificar a agressão física, o espancamento e a barbárie como consequência de "brincadeiras juninas" , "de problemas pessoais" ou de " churrias pelo resultado do concurso". As pessoas e grupos culturais que defendem esse argumento seguem com suas mãos meladas de sangue, legitimando a barbárie contra os corpos que diariamente são violentados e morrem nesse país, sob pena de justificativas parecidas com essa.", diz trecho.

null Redes Sociais

O texto também aponta que não houve qualquer ação promovida pela Federação Baiana das Quadrilhas Juninas. "Foi quando chegaram dois membros da diretoria da Federação e foram chamados para ver o rosto cheio de sangue do nosso membro brincante Denilson Pereira. De imediato, ao ser indagado por todas as pessoas presentes, a resposta oficial do diretor da Federação foi " não resolvemos problemas pessoais de brincantes das quadrilhas, o papel da federação é outro!".