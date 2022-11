Confira as vagas do Simm para esta quinta-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) divulgou as vagas de emprego para esta quinta-feira, 10. Os candidatos deverão acessar o site da Semdec para agendar o atendimento. Os interessados estão sendo atendidos de forma híbrida: presencialmente e remotamente (whatsapp); o candidato pode escolher no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

Confira as vagas:

Pedreiro ( vaga temporária de 90 dias )

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas

Ajudante prático de pedreiro( vaga temporária de 90 dias )

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas

Serralheiro( vaga temporária de 90 dias )

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em altura, desejável curso de NR-35.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Operador de Empilhadeira Elétrica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: CNH B, curso na área, disponibilidade para trabalhar noite/madrugada e em Simões Filho

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Técnico de Enfermagem (vaga exclusiva para o programa SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, requisitos imprescindíveis: possuir curso na área e vaga zoneada para moradores da Cidade Baixa e Surbubana

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e experiência em ambas as áreas: vendas interna e externa, desejável vivência no ramo alimentício Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Empilhadeira

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B

Salário R$1.500,00 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar financeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e experiência em ambas as áreas: financeiras e administrativa

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de Açougue

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, im prescindível experiência na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Designer Gráfico

Ensino superior completo em Publicidade, Marketing ou Designer, 6 meses de experiência, requisitos impresindíveis: Experiência com pacote adobe (AI, OS, ID, PR, AE), conhecimento intermediário no programa FIGMA e disponibilidade para morar em São Paulo

Salário R$3.000,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Lavanderia (VAGA EXCLISVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 Vagas

Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Farmacêutico

Ensino superior completo em Farmácia, 6 meses de experiência, ter fácil acesso ao bairro de Cajazeiras

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Cafeteria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência na área de cafeteria, requisitos imprescindíveis: experiência com preparo de todos os tipos de café, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza Pesada

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em empresa que lidam com sucata

Salário R$2.000,00 + benefícios

1 Vaga

Ajudante de Montagem de Estruturas Metálicas

Ensino médio completo, 6 meses experiência

Salário R$1.498,50 + benefícios

10 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Soldador maçariqueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$2.000,00 + benefícios

3 Vagas

Técnico em Eletrônico para Máquinas de Solda

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Curso de Eletrônico ou Eletrotécnico, Ter conhecimento em elétrica, eletrônica, pneumática e mecânica para manutenção de máquinas de solda

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Eletrotécnico

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível curso Técnico na área e ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Encanador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Gerente de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor interno (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário R$1.313,00 + benefícos

1 Vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em Informática, desejável conhecimento na área hospitalar.

Salário R$1.415,00 + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de Laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de informática intermediário

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas