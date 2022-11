Confira as vagas do Simm para esta terça-feira

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 93 vagas de emprego para esta terça-feira, 8. Os candidatos devem acessar o site para agendar atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp, a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS:

Padeiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Eletrotécnico

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível curso Técnico na área e ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Encanador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar à noite.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Cafeteria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com preparo de todos os tipos de café, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendendor de cosméticos (VAGA EXCLUSIVA AO PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Informática e redes sociais.

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Consultor de vendas

Ensino médio completo, com ou sem experiência, imprescindível ter vivência com vendas presenciais e por telefone.

Salário a combinar + benefícios

15 Vagas

Técnico de Refrigeração

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter curso técnico na área.

Salário 1.755,64 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de financeiro (estágio)

Ensino superior incompleto em Administração Gestão financeira, Ciências Contábeis (estar cursando a partir do 1º semestre), imprescindível conhecimento em infomática

Bolsa a combinar

1 Vaga

Operador de loja Intermitente ( VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário para trabalhar em Regime de contratação Intermitente, zoneada somente para moradores de Salvador.

Salário a combinar + benefícios

15 Vagas

Recepcionista de hotel (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e disponibilidade de horário.

Salário R$1.230,00 + benefícios

2 Vagas

Cumim

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: vaga zoneada para o Rio Vermelho e bairros próximos, ter disponibilidade para trabalhar a noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: disponibilidade para trabalhar noite e morar em bairros próximo ao Rio Vermelho

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor interno (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas de roupas ou sapatos ou materiais esportivos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

8 Vagas

Recepcionista de Laboratório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de informática intermediário

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Técnico em Enfermagem do Trabalho (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área e Coren atualizado.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Excel e conhecimento no sistema Sienge.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Agente de portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas