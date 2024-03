Confira previsão do tempo em Salvador neste final de semana | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador emitiu uma nota sobre a previsão do tempo na capital baiana. No sábado, 9, o céu vai ficar entre nublado e parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Não há risco para deslizamentos de terra.

Ainda segundo a Codesal, no domingo, 10, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Também não há risco para deslizamentos de terra. As temperaturas deverão variar entre 26 °C (mínima) e 33 °C (máxima).