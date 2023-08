Confronto em Águas Claras resulta em cinco mortes

Uma ação policial realizada no bairro de Águas Claras, na tarde desta sexta-feira, 4, resultou em cinco mortes. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as equipes da PM foram recebidas a tiros na localidade do Condor. Os homens chegaram a ser socorridos para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiram.

A SSP afirma que foram apreendidas duas submetralhadoras, três pistolas, cinco carregadores, 14 tabletes de maconha, porções da erva, colete e roupa camuflada. O material foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Participam da ação equipes do 22⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Cajazeiras), das Rondas Especiais (Rondesp) Central e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar.



Somente nesta semana, 31 mortes por arma de fogo foram registradas na capital baiana e Região Metropolitana de Salvador, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado.