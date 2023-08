Construção civil em Salvador mantém otimismo para o segundo semestre

Segundo pesquisa realizada pela BRAIN Inteligência Estratégica, contratada pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), entre janeiro e abril de 2023 o mercado imobiliário baiano apresentou equilíbrio entre os lançamentos e vendas no mercado vertical. No primeiro quadrimestre do ano, foram registradas 2.947 unidades vendidas e 2.877 unidades lançadas em Salvador e na região metropolitana.