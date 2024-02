Contêiner tomba e bloqueia via que dá acesso para Estação Pirajá | A TARDE

Quem precisou passar pelo começo da BR-324 em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 16, já começou o dia enfrentando trânsito lento. Um contêiner tombou na subida que dá acesso à Estação Pirajá, bloqueou a via.

Segundo informações da Transalvador, o tráfego já começou a apresentar lentidão na região, mas equipes do órgão e da Via Bahia já estão no local.

"Interditada a alça de acesso à Estação Pirajá para quem vem da BR-324 devido contêiner que caiu na via. Transalvador, guincho e Via Bahia no local. Opção de tráfego: acessar a Rua do Paquistão (Granjas Rurais) um pouco mais frente. Trânsito lento no local", publicou a Transalvador.