Coragem e eficiência conduzem operadora de trem no metrô

São 16h20 e Greicelene Santos Conceição, 34 anos, conhecida com Gueo, chega para trabalhar na estação Aeroporto do Metrô. Já na entrada, pessoas se aproximam dessa mulher de tranças longas, sorriso encantador, com o uniforme impecável, e pedem informações para onde ir. Muitos nem imaginam que as habilidades vão além de informações: ela é operadora de trem, está chegando para trabalhar dirigindo uma máquina de 175 toneladas e quatro vagões.

Gueo entra no trem estacionado no pátio e passa os olhos atentos para verificar tudo, antes de iniciar a jornada. A vistoria é minuciosa, afinal são transportadas diariamente, em média, mil pessoas por viagem.

Moradora do bairro Tancredo Neves, ela vem trabalhar de ônibus. Ao sair de casa, o pai, Milton Luz, 60 anos, fica com os olhos brilhando ao ver a filha de farda. “Foi meu pai que me falou da seleção da CCR Metrô, fiz a inscrição porque ele me pediu e era o último dia ainda”, relembra, sorrindo.

Transição

Ela era operadora de caixa em uma loja de shopping center há 12 anos. Foi chamada para fazer o teste no novo emprego. Apesar de ter CNH nas categorias AB, para a função de operador de trem não precisa de habilitação. Fez o primeiro teste (português, matemática, redação e noções de elétrica) e foi aprovada. No total, foram seis etapas até o treinamento específico.

“Meu trabalho é mágico”, fala a mulher que queria ser professora, conseguiu realizar o sonho, formando-se em pedagogia. “Fui acreditar que era mesmo uma operadora de trem quando fiquei sozinha pela primeira vez. Tenho orgulho de minha profissão, muitas vezes, as pessoas não acreditam que eu, uma mulher, possa dirigir um trem que chega a até 80 km por hora. Nossa vida é um desafio a cada dia, mas somos capazes, sim, a gente pode. A nossa força nos empodera. O medo é normal, mas é preciso ter coragem para seguir em frente. A mulher é capaz de estar onde quiser, do jeito dela, sem seguir os padrões”, afirma.

Outra vantagem que a profissional identifica na rotina diária pelas estações do equipamento é a relação com os clientes. No metrô, os passageiros são chamados assim pelos funcionários. “Já conheço muita gente aqui”, comenta.

“Nossos clientes são nosso maior bem. Atenção sempre redobrada ao chegar e sair das estações”, relata. Atualmente, ela trabalha na Linha 2 do metrô, mas as rotas não são fixas.

A CCR Metrô em Salvador possui 146 operadores. Destes,, 35 são mulheres, um número que está crescendo, mostrando que a coragem, como diz Gueo, é um ingrediente indispensável para que mulheres sigam rompendo barreiras e quebrando o silêncio.