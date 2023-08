Corpo de homem é encontrado em via pública no bairro de Águas Claras

O corpo de um homem foi encontrado em plena via pública, na terça-feira, 8, no bairro de Águas Claras, em Salvador. O caso aconteceu na rua Jorge Costa Andrade.

Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima, que ainda não foi identificada, foi atingida por disparos de arma de fogo. A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionada no fim da tarde e realizou as primeiras diligências de apuração do caso. Foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica.

O caso está sob a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).