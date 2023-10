Corpo de homem é encontrado na praia de Itapuã nesta segunda | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado boiando no litoral da praia de Itapuã, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 16. O fato aconteceu por volta das 12h. A suspeita é que a vítima tenha se afogado.

Segundo as informações iniciais do Salvamar, que realizou o resgate, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ser acionados para a ocorrência, mas a vítima já estava sem vida.

Um vídeo enviado ao Portal A TARDE, mostra a movimentação dos socorristas na area da praia.





