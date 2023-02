Corpo de idosa é transportado em circuito do Carnaval de Salvador

Um idosa foi encontrada morta pela irmã dentro de um imóvel, na Rua Carlos Gomes, em Salvador, na segunda-feira, 20. O local fica dentro do circuito Osmar, do Carnaval de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Nilza Helena Malato Ribeiro da Silva tinha 66 anos e foi encontrada sem sinais vitais pela irmã, dentro do quarto da residência. A polícia informou ainda que não há indícios de crime.

Por causa de bloqueios no trânsito na região do circuito, o carro do Instituto Médico Legal (IML) não conseguiu chegar à residência das idosas, e por causa disso, o corpo precisou ser transportado em meio a foliões.

As circunstâncias do ocorrido será apurado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).