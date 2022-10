Corpo é encontrado dentro de carro no bairro de São Cristóvão

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 31, dentro de um carro no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PMBA), o corpo com marcas de tiros foi localizado por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) em um veículo de modelo Fiat/Fiorino próximo à rotatória do aeroporto.

A área foi isolada para a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que realizou perícia e remoção do corpo. Informações preliminares indicam que a vítima teria sido sequestrada no bairro Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A autoria e motivação do crimes estão sendo investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).