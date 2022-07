Corpo é encontrado em lixão no bairro de Valéria

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 22, em um lixão no bairro de Valéria, em Salvador.

De acordo com as autoridades, uma equipe da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (31ª CIPM/Valéria) foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), por volta das 7h, após receber a denúncia sobre o corpo abandonado na Via Bronze.

Os agentes se deslocaram até o lixão para averiguar a ocorrência e encontraram o corpo. A área foi isolada para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA), que realizou perícia no local e remoção do corpo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.