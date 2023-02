Corpo esquartejado é encontrado em lixeira na Narandiba

O corpo de uma pessoa, ainda sem identificação, foi encontrado na manhã deste domingo, 26, dentro de um contêiner de lixo na Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador. Segundo as informações iniciais, o cadáver estava esquartejado dentro de sacos de nylon.

Policiais militares da 23ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia. No local, os militares confirmaram o fato. De imediato, as equipes isolaram a região e acionaram o DPT para realizar a perícia e remoção do corpo.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.