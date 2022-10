Cratera de 10m de largura aparece na Pituba

Moradores do bairro da Pituba acordaram com um susto nesta quarta-feira, 26, após um buraco com cerca de 10 metros de largura e, aproximadamente 5 de profundidade, aparecer após as fortes chuvas que atingiram a capital baiana nesta terça-feira, 25.

O aparecimento do “buracão” causou transtorno para quem passava pela rua Jaracatiá. A cratera ficou próximo a um córrego e as dimensões foram estimadas por funcionários da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), de acordo com informações do G1.

A Seman interditou o local e uma passagem improvisada foi feita para prevenir acidentes. De acordo com o órgão, um processo erosivo no local por causa da ação da chuva deve acontecer.

Equipes do órgão isolaram o local e instalaram sinalizadores de segurança. A placa de cobertura do canal quebrou e também será trocada após o fim do período de chuvas.