Criador da marca do Olodum faz apresentação inédita em Salvador

Um stand-up de conversa séria: assim é definida a apresentação inédita “Bem-vindos a 2025!”, do publicitário João Silva. O evento será realizado em 20 de setembro, às 20h, no Teatro Vila Velha, no Campo Grande e terá transmissão ao vivo, por meio da plataforma Zoom. Os ingressos custam R$ 80 e já estão à venda no Sympla.

A partir da energia, experiências e resultados alcançados ao longo de seus quase 50 anos de atividade criativa, João Silva, irá apresentar evidências científicas da importância do uso da neurociência na comunicação, assim como sua utilização na criação do selo de compromisso social “Racismo, aqui não!”.

Criado em 2009, o selo é considerado, pelo premiado publicitário, a melhor estratégia para combater o racismo de forma séria, pacífica e eficaz no país, agregando valor à imagem das organizações que o adotam. Além disso, ao fim do evento, serão entregues certificados para as primeiras instituições que aderirem ao “Racismo, aqui não!”.

Sobre João Silva — Publicitário, nascido na Cidade Baixa, em Salvador, João Silva tem quase 50 anos de experiência em comunicação e atua em projetos nacionais e internacionais. Um dos profissionais mais premiados no Brasil, ele é autor de mais de mil marcas — um recorde mundial —, entre produtos, projetos, serviços, organizações sociais e marketing político.

Também foi o responsável por vários cases de sucesso, como as marcas do Olodum, Collor, Teatro Castro Alves (TCA), Cantina Cortille, Fricote e Iguatemi, entre outras. Atuou nas principais agências do mercado como diretor de Arte, de Criação e de Atendimento. Ao longo de sua carreira, recebeu centenas de prêmios regionais, nacionais e internacionais — inclusive, a Medalha Zumbi dos Palmares, concedida pela Câmara Municipal de Salvador, em razão dos trabalhos desenvolvidos em prol da luta pela igualdade racial no país.

Baseado no que a neurociência tem desenvolvido, o publicitário acredita que a comunicação seja a ferramenta que pode transformar o mundo e seu processo criativo e que ela contribua não só para as vendas por parte de grandes marcas, mas também para a construção de valores e a transformação de comportamentos sociais.

SERVIÇO — BEM-VINDOS A 2025!

Quando: 20 de setembro (quarta-feira), às 20h

Onde: Teatro Vila Velha (Passeio Público, Av. Sete de Setembro, Campo Grande) e plataforma Zoom

Quanto: R$ 80 (vendas pelo Sympla)