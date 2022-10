Criança cai após tampão de canal ceder

Imagine estar andando na rua do bairro onde mora e, de repente, o chão ceder sob seus pés. O incidente aconteceu no bairro do Uruguai, com uma criança de apenas 11 anos.

A vala, coberta por placas de concreto, localizada na rua Bate Estaca, teria sido reformada há pouco tempo pela prefeitura de Salvador, mas isso não foi capaz de evitar o desabamento.

A região tem movimento intenso, o que gerou preocupação nos moradores da ocorrência de novos acidentes já que os reparos feitos pela prefeitura não teriam sido suficientes para resolver o problema da estrutura. “É uma maquiagem o que eles fizeram aí. Vieram, pintaram as faixas para parecer novo, mas não é. Domingo é dia de eleição. Imagine a quantidade de gente passando por aqui nesse local arriscado”, comenta Robson Luiz, padrasto da garota que caiu na noite da última segunda-feira.

“Tem cerca de um mês que fizeram uma reforma aqui, mas é maquiagem pura”, diz Robson. “Se olhar o trajeto todo aí dá pra ver que tem vários pontos de rachadura, mas eles só colocam cimento por cima”, completa o morador sobre o local, que segue isolado com tapumes.

Reginaldo Bonfim é líder comunitário da região de Itapagipe e comenta que, na verdade, a existência dos tampões da maneira que estão se trata de uma tragédia anunciada.

“A cidade, em geral, sofre um problema muito grave de manutenção”, diz. “A prefeitura não tem uma fiscalização preventiva. Essa não foi a primeira vez que essas tampas de concreto partiram e pessoas caíram”, diz.

Histórico

Anna Luyza andava pelo bairro acompanhada da mãe, do padrasto e de um outro familiar quando caiu. A mãe da garota, Dayana Hosana, conta que ela e os demais conseguiram perceber o chão trepidar, mas não deu tempo de puxar Anna.

“Foi um susto, tudo muito rápido. E eu só imaginava o pior naquela hora”, conta a mãe, que chegou a passar mal. Anna Luyza foi salva pelo padrasto, que junto com um primo prontamente pulou na vala para resgatar a menina.

“Perdi meu celular quando caí na água, ela perdeu o tablet, mas graças a Deus está bem”, conta Robson. Apesar do susto, Anna Luyza foi levada ao médico após o acidente e está bem. Teve apenas um ferimento leve na perna.

Dayana conta que, além dos familiares, a população que estava presente também se mobilizou para o resgate. Além de ajudar a tirar Anna Luyza do canal, os vizinhos também se preocuparam em socorrer a mãe, que chegou a desmaiar. “Foi a mão de Deus e das pessoas aqui que salvaram a minha filha. Uma vizinha logo abriu as portas, levou ela pra tomar um banho”, lembra.

O sentimento de insegurança se espalha pela vizinhança. “A cidade em geral sofre um problema muito grave de manutenção. Essa não foi a primeira, nem a segunda vez que isso acontece aqui. Se não tiver pessoas que socorram de imediato, a pessoa vai ser levada, se afogar e morrer”, ressalta o líder comunitário Reginaldo Bonfim.

A família conta que um assessor da prefeitura esteve no local ainda na noite do acidente, mas apontam que não tiveram o acolhimento e atenção que esperavam. “A gente gostaria de uma preocupação com as despesas médicas que a gente teve”, desabafa a mãe. “Além dos bens materiais que eles perderam na queda. Eles não entraram em contato com a gente pra nada”.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Salvador para saber quais medidas serão adotadas para evitar outros acidentes na região, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.