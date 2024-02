Criminoso rouba ambulância durante atendimento em Salvador | A TARDE

Uma ambulância foi roubada na madrugada desta quarta-feira, 07, enquanto a equipe médica realizava o transporte de um paciente em Itapuã, Orla de Salvador. De acordo com a polícia, o criminoso levou o veículo no momento em que o motorista estacionava no 7º Centro de Saúde - Professor José Mariane.

Uma testemunha contou para a reportagem da Record Bahia que o criminoso utilizou uma faca para abordar a vítima. Ele obrigou a equipe médica e o paciente a descer da ambulância e levou o veículo. O motorista teve que se jogar para escapar.

Após o roubo, uma equipe da Operação Apolo foi acionada e iniciou a perseguição. A ambulância foi abandonada na Av. Paralela. O criminoso foi preso após roubar outro veículo e ser alcançado pelos policiais. Ele foi apresentado na sede da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, na Av.ACM.

A ambulância, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já foi devolvida para a secretaria de saúde. Na ocorrência nenhuma pessoas ficou ferida. Para a reportagem, um trabalhador dos sistema reclamou da falta de segurança, principalmente nas ocorrências que são atendidas durante a noite.