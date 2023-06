Defesa Civil alerta risco de alagamento e deslizamento em Salvador

A Defesa Civil de Salvador alerta para continuidade de chuvas na capital baiana, com risco para alagamento e deslizamento de terra. Da manhã desta terça-feira, 6, até a quinta-feira, 8, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, não se descartando a possibilidade de chuvas fortes a qualquer hora do dia.

O cenário é causado por um sistema de baixa pressão que atuará sobre o Oceano Atlântico intensificando os ventos úmidos e causando chuvas em Salvador.

Acumulados de chuvas

Os maiores acumulados de chuvas registrados em 24h (atualizado às 16h) foram nas estações pluviométricas de Sussuarana (32mm), Nova Esperança (30,2mm), Sete de Abril - Bosque Real (30mm), Lapinha (29,2mm) e CAB (29mm).