Defesa e GSI estão fora da política de diversidade do governo

O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pastas ligadas aos militares, ficaram de fora da a rede de assessorias de participação e diversidade do governo Lula, criadas para articular relações ministeriais com os diferentes segmentos da sociedade civil, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência. As informações são da Folha de S.Paulo.

A Secretaria-Geral afirmou que, dadas as especificidades de atuação das pastas da Defesa e do GSI na estrutura do Estado e do governo, não faria sentido ter assessorias com a característica de "articular os conselhos internos e fazer gestão com movimentos".

A rede de assessorias de participação e diversidade tem também como responsabilidades assessorar o ministro da pasta a respeito da formulação de políticas e diretrizes de proteção dos direitos humanos e de igualdade de gênero, étnica e racial.