Delegacia Móvel vai atender público da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

A Polícia Civil irá reforçar os atendimentos durante este fim de semana no Centro de Salvador. Além de plantões especiais na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), no Pelourinho, e na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), o ônibus da Delegacia Móvel irá atender ao público da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que acontece no domingo, 10, no Campo Grande e demais pontos do centro da capital.

Registros de ocorrências, expedição de guias e orientações ao público serão alguns dos serviços disponibilizados na Delegacia Móvel da Polícia Civil, que está instalado na Praça Castro Alves,.

Ainda neste domingo, a Deltur irá atender as demandas de turistas e baianos do Centro Histórico de Salvador, além da 1ª DT/Barris. Já na Região Metropolitana (RMS), delegados, escrivães e investigadores reforçam a segurança no Sauípe Folia. Além das unidades físicas, as pessoas poderão contar com a Delegacia Virtual para registrar sobre perdas, extravios, furtos de documentos e mais 15 tipos de ocorrências.