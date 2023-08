Delegado é detido em "boate" após sacar arma e não pagar conta

Um delegado da Polícia Civil da Bahia foi conduzido para a corregedoria do órgão após ser acusado de ameaça e o não pagamento de conta em uma boate na Orla da Boca do Rio, em Salvador. De acordo com a ocorrência registrada por policiais militares, uma equipe foi acionada para conter o delegado, que teve a identidade preservada, após o agente da segurança pública sacar uma arma dentro do estabelecimento.

O desentendimento teria sido provocado após funcionários cobrar do policial o valor de consumo de bebidas feitas no bar do estabelecimento. Durante a confusão, registrada na madrugada deste sábado, 12, o delegado teria negado o pagamento e sacou uma pistola fazendo ameaças. A Polícia Militar foi acionada e após negociação conseguiu apreender a arma.

Os policiais acionaram agentes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, da Polícia Civil, que estiveram no local e conduziram o delegado para a corrgedoria. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o delegado estava bastante alterado e sob efeito de bebida alcoólica.

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou o fato e informou que "o servidor foi apresentado na Corregedoria da Polícia Civil, por uma equipe da CORE, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por ameaça. A Corregedoria vai instaurar um procedimento para apurar o ocorrido e serão adotadas as providências administrativas pertinentes, a partir das informações coletadas na apuração".