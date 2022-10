Demanda é insuficiente em 75% da extensão do BRT

O BRT vai ampliar o horário de atendimento aos usuários a partir da próxima segunda-feira, depois de completar um mês de operação assistida, mas ainda tem recebido críticas quanto ao trajeto e utilidade.

Segundo o arquiteto e urbanista Carl Von Hauenschild, 75% da extensão, do Parque da Cidade à Lapa, não tem, “e nem vai ter”, a demanda mínima para o sistema bancar o custo.

“Desde o início, ele foi condenado a ser custoso. A direção do Iguatemi até o centro da cidade, a estação da Lapa, o próprio metrô já ia, e não tem demanda. Precisaria de 15 mil passageiros para poder ser rentável de se pagar. É uma questão extremamente preocupante porque se quer colocar ônibus elétricos, que são mais caros, equipamentos muito sofisticados que não vai ter como manter”, detalha o especialista.

Atualmente, os ônibus do sistema funcionam das 8h às 16h, e serviço será estendido para 6h às 22h. “Seria bom que fosse feita uma pesquisa mais ampla para saber quais são os pontos que precisam realmente desse deslocamento, para não ficar só um lugar cheio de transporte e outro lugar com deficiência”, aponta Márcia Lourenço, que fez uso do transporte pela primeira vez ontem. “Quem tá administrando essa parte tem que dar prioridade aos locais que são mais cheios”.

O horário de funcionamento atual ainda não contempla boa parte da população, segundo os usuários. "Uma pessoa que trabalha de manhã cedo não consegue pegar o BRT”, aponta o passageiro Lucas Vinícius, que só conseguiu fazer uso do transporte por sair mais cedo do trabalho. “Não dá pra mim. Por enquanto não consigo pegar”.

O arquiteto e urbanista explica ainda que todo o investimento em transporte coletivo deve ser feito para reduzir o transporte individual, melhorando a qualidade para que o uso de carros seja menor.

“Esses deveriam ser incentivados a usar o transporte coletivo e deixar o carro em casa, o BRT fez exatamente o contrário. Investiu-se mais de 60% em melhoria de transporte individual dizendo que é para o transporte coletivo que, de fato, não é”, declara.

“Não tinha necessidade de ter o BRT”, acredita Cosme Conceição, diretor de mobilidade urbana da Federação das Associações de Bairros de Salvador (Fabs).

“Para a galera da comunidade pobre e suburbana não vai ter nenhuma serventia E ainda teve o agravante que foi a derrubada das nossas árvores”, relembra o diretor. “É um transporte hoje que é ultrapassado. Foi um dinheiro que foi jogado fora e que para a gente não tem serventia nenhuma. O ônibus sobre trilhos seria uma obra muito mais barata”.

